L'ultimo abbraccio tra rose e palloncini

ADRIAUna nuvola di palloncini bianchi, lasciati liberi di volare in cielo, sulle note della canzone Sta passando novembre di Eros Ramazzotti, brano meglio conosciuto come E' per te, hanno accompagnato ieri Giulia Lazzari nel suo ultimo viaggio. Tutta la città, listata a lutto, l'Amministrazione comunale aveva proclamato il lutto cittadino, si è fermata per alcune ore per renderle omaggio, tra serrande abbassate e nastrini rossi attaccati anche alla segnaletica stradale per dire no alla violenza sulla donne.CITTÀ IN LUTTOTante le lacrime ed...