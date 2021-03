IL PASSO INDIETRO

ROVIGO Telefono impazzito, da venerdì pomeriggio, nei saloni di parrucchieri ed estetisti della città. La notizia del passaggio, da domani, nell'area rossa, con la conseguente chiusura anche delle attività del settore della cura della persona e delle bellezza, ha spinto i clienti a una corsa per l'ultima sistemata: «Il nostro telefono continua a squillare in continuazione - spiega Carlo Bedendo del Salone di via X Luglio -, le donne, in particolare, chiedono un appuntamento per il colore, gli uomini per il taglio. Lavoreremo anche domani, prima dello stop di due o tre settimane».

Pienone anche allo storico Salone Giuliano in piazza Duomo: «Stiamo cercando di accontentare tutte le nostre clienti - spiega il proprietario Carlo Albanese -, non è semplice perché ci sono i turni del personale da gestire e il norme anti Covid. Lavoreremo anche domani prima del lungo stop che ci attende».

SCOMMESSA PERSA

«Siamo rimasti aperti anche più di quanto speravamo - è il parere di Nazzareno di Nazza The Barber in via Cavour -, ci è stato infatti permesso di lavorare anche nei periodi arancioni e rossi, dunque abbiamo un po' recuperato i mesi del lockdown. Accettiamo l'ultimo sacrificio nella speranza di lasciarci alle spalle questa pandemia. E stasera alle 18 - spiega il barbiere del centro - mi raso a zero. È una scommessa che ho fatto con i miei colleghi: Se ci chiudono mi raso a zero. E così sarà. Dunque stasera dico addio ai miei capelli».

Fila di clienti anche nei centri estetici del centro. «Ci chiamano in continuazione - spiega Clerice Migliori del Tempio del Sole -, non solo i nostri clienti abituali ma anche altri che non trovano posto dal loro estetista. Non si lavora bene in questo modo, c'è una vera e propria corsa a mettersi in ordine prima dello stop che probabilmente andrà oltre la Pasqua. La speranza è che sia davvero l'ultimo sacrificio e che, questa volta, ci siano dei ristori concreti. Noi la scorsa primavera abbiamo visto infatti solo i 600 euro delle Partite IVA. Due mesi persi senza aiuti».

LA PIAGA DEGLI ABUSIVI

Il timore delle associazioni di categoria ora però sono gli abusivi, parrucchieri ed estetisti che lavorano in nero a domicilio. Una concorrenza sleale che, lo scorso lockdown, ha visto un vero e proprio boom, comportamenti che hanno messo a rischio anche la salute della comunità.

Sempre ieri, in molti si sono anche recati nei negozi che vendono prodotti per parrucchieri per munirsi del materiale necessario per messe in piega e colori fai da te. La paura infatti è che la pandemia, a causa delle varianti del virus, porti ad un ulteriore prolungamento delle chiusure di saloni e centri estetica.

Ieri, in città, anche i supermercati hanno visto, in particolare durante la mattinata, lunghe file di carrelli. Non c'è stata la corsa a riempire la dispensa di alimenti per timore della cosiddetta carestia pandemica, come accaduto la scorsa primavera, ma comunque nei negozi di alimentari del capoluogo si è avvertita l'ansia delle chiusure e più di qualcuno ha dunque deciso di fare una spesa un po' più abbondante del solito. In zona rossa tuttavia i negozi che vendono beni di prima necessità rimarranno aperti, previo il rispetto delle norme anti Covid. Non solo dunque alimentari, ma anche ferramenta, parafarmacie, negozi di intimo e profumerie. Chiusi invece bar e ristoranti, salvo che per l'asporto e la consegna a domicilio.

Molti lavoratori del centro storico, dunque, da domani, torneranno a pranzare in ufficio in attesa del ritorno di misure anti Covid meno draconiane, previste comunque ormai ben dopo le feste di Pasqua.

Nel frattempo, però, a non fermarsi si spera sia al campagna di vaccinazione che continuerà a pieno ritmo anche durante i prossimi weekend. L'obiettivo dell'Ulss 5 è infatti riuscire a vaccinare, entro giugno, quasi tutti i polesani. Il caldo e l'alto numero di vaccinati permetterà così al commercio e alle tante attività, da domani chiuse, di ripartire a pieno ritmo, almeno fino all'autunno, nella speranza che la prossima stagione non sia segnata da nuovi lockdown dovuti a una nuova ondata di contagi.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA