L'Ulss prende le distanze dalla foto

IL CASOROVIGO Uno scatto dal quale l'Ulss prende le distanze. Perché la foto in questione, che riprende il momento di estrema tenerezza e dolcezza del piccolo Giorgio, il neonato abbandonato mercoledì mattina in una borsa davanti al cimitero di Rosolina, in braccio all'infermiera Giorgia Cavallaro (a sinistra nella foto sotto, con il medico del Suem di Porto Viro Anna Tarabini) all'interno dell'ambulanza che lo sta trasportando, vivo e vitale, all'ospedale di Adria, pur bellissima in tutta la sua forza espressiva e con il suo grande impatto...