L'Ulss finanzia i migliori progetti per rendere più sicure le aziende

INFORTUNI SUL LAVOROROVIGO Sarà pubblicato online nei prossimi giorni, all'interno del sito internet dell'Ulss 5, il bando di concorso Sicurezza in azienda. L'iniziativa punta a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, associando a queste azioni l'importanza di corretti stili di vita e del benessere organizzativo per il lavoratore. È pari a 175.333 euro la somma messa a concorso nel periodo 2018-2020 dall'azienda sanitaria polesana, in collaborazione con la Regione....