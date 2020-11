L'APPELLO

ROVIGO Mentre i ricoveri crescono, l'Ulss gioca un'altra carta per arginare la marea montante del contagio. Visto che gran parte dei contagi possono essere ascrivibili a micro-focolai domestici e che molte famiglie, soprattutto le più numerose, non hanno spazi adeguati per affrontare isolamenti all'interno della propria casa senza correre i rischio di contagiare i familiari, si ricorre a un Rovigo Covid Hotel, dove ospitare le persone contagiate ma che non necessitino di ricovero e che abbiano invece bisogno di uno spazio separato rispetto ai propri familiari dove trascorrere la propria quarantena. Inizialmente a questo scopo era stato dedicato, come ospedale di comunità, uno dei quattro petali del quarto piano dell'ospedale San Luca di Trecenta, così come sono definiti i blocchi da 25 posti letto ciascuno. Ma i 75 posti degli altri tre petali sono già stati tutti occupati. Ieri i pazienti dell'Area medica e subintensiva Covid sono arrivati a 78, senza contare che ci sono altri 10 pazienti in Malattie infettive all'Ospedale di Rovigo. Con il reparto di Medicina del San Luca già chiuso da tempo, per recuperare personale medico e infermieristico da dedicare all'assistenza dei pazienti Covid positivi, al terzo piano, c'è un'altra sessantina di posti letto eventualmente utilizzabili, ma vista la crescita incessante dei i ricoveri in area non critica, per l'ospedale di comunità servono altri spazi.

BANDO PER CINQUE MESI

Ecco allora che l'Ulss Polesana, in collaborazione con la Conferenza dei sindaci, ha avviato un'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio alberghiero, per la durata di 5 mesi, finalizzato alla gestione dell'accoglienza volontaria di soggetti risultati positivi per Covid, autosufficienti e asintomatici, destinatari di un provvedimento di isolamento fiduciario da parte delle autorità sanitarie. «Il progetto sperimentale spiega l'azienda sanitaria - attivato per il periodo dicembre 2020-aprile 2021, sulla base di un finanziamento straordinario dei Comuni, prevede l'integrazione di più soggetti: la struttura ricettiva metterà a disposizione le attività alberghiere, adattate alla particolare condizione del paziente Covid positivo; l'Ulss curerà i criteri di inserimento e garantirà le stesse attività sanitarie che la persona avrebbe ricevuto al proprio domicilio; i Comuni svolgeranno le eventuali attività sociali a loro connesse».

L'avviso per la ricerca di una struttura a Rovigo con specifiche caratteristiche strutturali e di dotazioni, servono fino ad un massimo di 20 camere, percorsi e spazi separati, la consegna dei pasti sulla porta della camera con stoviglie monouso e altri servizi specifici, è pubblicato nella sezione bandi del sito www.aulss5.veneto.it e scade il 20 novembre.

F.Cam.

