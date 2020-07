Rinnovata la convenzione fra Ulss e Diocesi per l'assistenza religiosa ai pazienti degli ospedali di Adria, Rovigo e Trecenta. Dallo scorso anno, infatti, il servizio è regolato da una convenzione che rappresenta «uno strumento per assicurare il servizio di assistenza religiosa nei tre ospedali, rendendo in questo modo più agevoli le sostituzioni e gli avvicendamenti degli assistenti religiosi, stante la progressiva riduzione del clero attivo». Con una deliberazione del 25 giugno, la convenzione è stata confermata ed estesa fino al 2022. «Il Vicario Generale si legge nell'atto - evidenzia che questo primo anno è stato utile a verificare la validità della formula e ha continuato a garantire un servizio coerente e congruo nei tre ospedali. In considerazione della positività dell'esperienza, il Vicario Generale richiede il rinnovo della convenzione per un periodo di due anni e precisamente dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022». Il costo complessivo stimato per assicurare l'assistenza religiosa in tutti e tre gli Ospedali aziendali in questi due anni è 140mila euro, così suddivisi: 35mila euro sul bilancio 2020, 70mila sul bilancio 2021 e 35mila sul bilancio 2022.

