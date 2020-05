SANITÀ

ROVIGO «L'Ulss 5 ha incaricato un legale per valutare eventuali danni all'immagine di notizie apparse sulla stampa fra marzo e aprile, con un preventivo di 4.536 euro, oltre spese accessorie: non sarebbe preferibile impegnare risorse per spese strettamente finalizzate a far fronte alla pandemia?».

È questa la domanda rivolta alla giunta regionale con un'interrogazione dalla consigliere regionale di Italia in Comune, Patrizia Bartelle, che chiede quale sia la posizione della Regione sulla delibera firmata il 23 aprile dal direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, avente come oggetto Diffusione notizie emergenza Covid-19 lesive della reputazione aziendale. Provvedimenti conseguenti.

L'ACCUSA

Nella delibera in questione si spiega come «nel corso dei mesi di marzo e di aprile 2020 sono apparse sulla stampa locale notizie diffuse da soggetti terzi riportanti una valutazione negativa rispetto alla gestione da parte dell'Ulss 5 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le dichiarazioni rese da tali soggetti si fondano su una falsa rappresentazione della realtà e degli eventi con l'evidente solo scopo di ledere la reputazione dell'azienda e, in particolare, dei suoi rappresentanti, ponendo in dubbio la legittimità e trasparenza dei comportamenti, con riferimento a tematiche di estrema delicatezza e importanza».

Con tale premessa, «la direzione generale, compiuta una preliminare valutazione in tal senso, avuto riferimento alle singole pubblicazioni, ritiene necessario, oltre che opportuno, per la massima tutela dell'immagine dell'azienda, lesa dalle esternazioni in questione, conferire l'incarico ad un legale specializzato e con esperienza nella materia di cui trattasi, individuato nella persona dell'avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova, di analizzare le stesse, anche nel contemperamento tra la libertà di espressione e la tutela della reputazione, al fine di evidenziarne i rilievi penalistici e di portarli all'attenzione dell'autorità giudiziaria nelle forme più efficaci. A tale scopo è stato chiesto, quindi, il preventivo di spesa all'avvocato Pinelli, esperto in diritto penale, il quale con nota ricevuta al protocollo generale in data 20 aprile lo ha formulato prevedendo una spesa per onorari di 4.536 euro riferiti alla fase delle indagini preliminari, nonché a quella innanzi al Gip/Gup. A tale somma dovranno essere aggiunti gli importi per spese generali, Iva e Cpa come per legge, per un totale lordo di 6.618,57 euro».

DOMANDA ALLA REGIONE

La consigliere Bartelle non contesta la legittimità di una tale azione da parte dell'Ulss, quanto piuttosto l'opportunità della spesa: «Alla data della delibera, l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 era ancora nel pieno della fase 1 e sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria molte realtà benefiche del territorio si sono mobilitate per sostenere economicamente la sanità polesana: viene pertanto da chiedersi se nell'attuale fase di emergenza non sarebbe preferibile impegnare risorse economiche esclusivamente per spese strettamente finalizzate a far fronte alla pandemia».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA