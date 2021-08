Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 5ROVIGO I dipendenti no vax dell'Ulss 5 iniziano a ricevere le lettere di sospensione. La direzione generale dell'azienda sanitaria polesana da ieri ha reso operative le sospensioni dei professionisti che non hanno fornito adeguate giustificazioni alla mancata vaccinazione anti-Covid. Il giro di vite al momento riguarda dodici figure professionali, come specifica il direttore generale Patrizia Simionato. «La sospensione interessa dodici...