ULSS 5

ROVIGO La situazione epidemica si fa sempre più tosta e serve personale. Ecco, allor,a ulteriori assunzioni. Per rafforzare le attività di sorveglianza e tracciamento, e fronteggiare l'aumento del numero di casi da Coronavirus con una tempestiva presa in carico dei pazienti positivi, di ricerca e gestione dei contatti, il direttore generale Patrizia Simionato ha firmato una deliberazione di assunzione a tempo determinato, per tre mesi, di quattro coadiutori amministrativi, che si aggiungono agli altri sei assunti il 7 dicembre, pescando dalla graduatoria approvata dall'azienda il 27 ottobre, «considerata la situazione di estrema urgenza determinata dalla carenza di personale amministrativo riscontrata nella Centrale operativa di Contact tracing, nonché dalla contingente necessità di garantire l'attività di ricerca e gestione dei contatti di casi confermati Covid-19».

Per la somministrazione di vaccini, invece, sono stati affidati incarichi libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa per 36 ore settimanali, fino al 31 dicembre, «salvo proroga in ragione delle necessità del piano vaccinale», alla dottoressa Maria Grazia Cecchetto, in quiescenza, e ai medici specializzandi Ludovica Leone, Anna Campion, Sofia Tommasello e Paola Panebianco. Sul fronte vaccinale, anche se non esclusivamente, c'è poi un'ulteriore infornata di altri 10 infermieri. Ma non solo Covid visto che in un momento di difficoltà generalizzate per tutti i reparti e le strutture ospedaliere, arrivano assunzioni di personale per le attività ordinarie. Sempre il 17 dicembre è stata assunta a tempo determinato come dirigente medico di Pediatria la dottoressa Lucia Calandriello, appena specializzata e inserita nella graduatoria del concorso pubblico approvata da Azienda Zero il 10 dicembre. Tutta l'esperienza del dottor Enrico Di Mambro, già primario di Ginecologia e Ostetricia, attualmente in pensione, per l'unità di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Adria, con un incarico liberoprofessionale di un anno. Tre le assunzioni a tempo indeterminato per dirigente medico di Radiodiagnostica sono state poi disposte a scorrimento della graduatoria del concorso approvata da Azienda Zero a novembre. L'assunzione a tempo indeterminato come dirigente medico di Neurologia scatterà non appena ottenuta la specializzazione, che dovrebbe avvenire il mese prossimo, per il dottor Domenico Carlucci. Assunto a tempo indeterminato come dirigente medico di Dermatologia e Venereologia il dottor Alberto Meneguzzo, dalla graduatoria di concorso approvata dall'Ulss 7 Pedemontana. Per colmare una lacuna in Psichiatria è stata disposta l'assunzione a tempo determinato con tempo parziale come previsto dalle disposizioni emergenziali, del medico specializzando Giacomo Rolma. Incarico libero-professionale di sei mesi, inoltre, per il dottor Giuseppe Alario come urologo nell'unità di Urologia d Adria. A questo si aggiunge il blocco di assunzioni per 7 Oss, con contratto a tempo indeterminato per quanti comunicheranno la disponibilità nello scorrimento della graduatoria approvata da Azienda Zero il 18 luglio 2019. Si pesca nella graduatoria del 15 luglio per l'assunzione a tempo determinato di un tecnico sanitario di Radiologia medica, che si aggiunge all'assunzione di inizio mese e a quella dei tre tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

F. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA