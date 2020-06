AREE DA SALVARE

ROVIGO Mentre in tv è arrivata in chiaro su La7 Chernobyl, serie in cinque puntate in programmazione fino al 2 luglio, all'ex ospedale psichiatrico continuerà fino al termine dell'anno la rassegna multisensoriale Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3.

Scaduto il 12 giugno il contratto di comodato d'uso che il 13 giugno 2018 era stato sottoscritto dall'associazione vicentina I luoghi dell'abbandono e dall'Ulss 5 proprietaria dell'area, la concessione è stata prorogata nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, per cui l'azienda sanitaria locale ha già pubblicato l'avviso per acquisire le manifestazioni di interesse. La proroga vale fino alla data di aggiudicazione definitiva del nuovo affidatario, che si presume avverrà dal prossimo 1. gennaio. Contemporaneamente, con l'avviso per le manifestazioni di interesse alla gestione dell'area di via Chiarugi, l'Ulss 5 raccoglierà fino alle 12 del 28 giugno le candidature di associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni culturali e di volontariato. Ogni candidatura dovrà essere corredata da una relazione che definisca il progetto di gestione e miglioramento, dei ritorni di fruibilità per l'utenza e di visibilità perseguiti dall'ente. Al comodatario l'Ulss 5 chiede, rispetto ai due anni di concessione (prorogabili), di sostenere i costi di manutenzione indispensabili al decoro dell'area e al mantenimento dell'attuale stato conservativo. Risultano necessari lavori di adeguamento alla sicurezza dell'area e dei padiglioni, oltre a una costante manutenzione ordinaria, con un costo minimo stimato in 10mila euro l'anno. A carico del concessionario si prevedono, tra le diverse attività, la manutenzione delle aree verdi, la messa in sicurezza della viabilità, recinzioni, panchine, staccionate e arredo urbano. Inoltre, l'impegno a garantire almeno due aperture mensili del parco, con ingresso gratuito, e permettere, su semplice richiesta dell'Ulss 5, manifestazioni sportive, culturali o di Protezione civile garantendo il libero accesso a tutti i partecipanti. In base al numero delle manifestazioni d'interesse che arriveranno entro il 28 giugno, l'Ulss 5 procederà al bando di gara per la futura concessione biennale. Come detto, è prorogato intanto il comodato per I luoghi dell'abbandono, che oltre alla mostra su Chernobyl, ha allestito Vajont, l'onda della morte nel padiglione 7 e I percorsi della pazzia nel 5, dove racconta il passato e ciò che resta degli ex ospedali psichiatrici in Italia. Si accede alle mostre la domenica dalle 10 alle 18, con un contributo d'ingresso che varia da 5 a 8 euro, e nel rispetto delle disposizioni per il contrasto del coronavirus: quindi con mascherina e guanti (o liquido igienizzante), rispettando il distanziamento sociale (almeno un metro) e osservando il divieto di assembramenti.

L'associazione vicentina è attiva dal 2015, in Italia e all'estero, per documentare e rivalorizzare i luoghi in stato di abbandono. Ha cominciato da una mostra fotografica all'ex Lanerossi di Dueville e organizza escursioni, visite fotografiche e mostre a tema, per il recupero di strutture abbandonate. Le precedenti edizioni di Il silenzio assordante di Chernobyl avevano contato nel Vicentino oltre 17 mila presenze. L'edizione rodigina della mostra su Chernobyl è un percorso lungo 44 stanze e richiede 3 ore per una visita completa: raccoglie un'ampia collezione di reperti provenienti dall'area del disastro nucleare, insieme a foto, documenti e filmati, con cartellonistica di approfondimento e cronistoria. Per informazioni, telefonare al 340/8603748 o inviare una e-mail a iluoghidell'abbandonomail@gmail.com.

