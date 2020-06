SANITÀ

ROVIGO Ora tutti e tre gli ospedali dell'Ulss 5 hanno gli strumenti per diagnosticare in autonomia la presenza o no del coronavirus nei tamponi. È un passo importante per evitare che il virus entri negli ospedali e davanti alla possibilità che in autunno arrivi una ripresa dei contagi, con le necessità di aumentare il numero dei tamponi rispetto ai quasi 40mila fatti finora in Polesine, e di avere diagnosi tempestive.

NUOVO GESTO

In un momento di difficile reperibilità, due nuovi strumenti per l'analisi dei tamponi sono stati donati all'azienda sanitaria locale da Adriatic Lng per essere impiegati all'ospedale civile di Adria che prima, per effettuare queste analisi, dipendeva da Rovigo. La strumentazione funziona, inoltre, con reagenti per i quali la garanzia di fornitura arriva dall'Azienda Zero regionale. Grazie alla donazione, ora ad Adria ci sono mezzi che permettono l'analisi automatica su tre tamponi l'ora per diagnosticare se l'infezione è attiva: il test nasofaringeo resta l'unico strumento disponibile per individuare i casi attivi.

«Adriatic Lng aveva già donato un ecografo portatile completo di sonde all'ospedale Covid di Trecenta: la nuova donazione di due strumenti all'avanguardia permette anche all'ospedale di Adria di processare diverse tipologie di test, tra cui quello per il Covid-19», ha detto il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella. La strumentazione è stata selezionata in coordinamento con l'Unità operativa di Microbiologia, rappresentata dal microbiologo Andrea Tessari, e «permette di automatizzare la ricerca del Rna virale, con massima attendibilità e tempi rapidi», ha spiegato Tessari stesso. Per l'Ulss 5 aumenta la capacità di analisi dei tamponi e si riduce la pressione sugli altri laboratori aziendali. I due macchinari offrono una diagnosi accurata in circa 45 minuti dei campioni analizzati e permette al laboratorio di gestire i test di 72 pazienti in una giornata.

«Malgrado il trend favorevole che nell'ultimo periodo ha segnalato casi sporadici, in prevalenza risultati da test preoperatori - ha aggiunto il direttore generale - questo non è il momento di abbassare la mascherina. Le analisi sui casi clinici ci dicono che non abbiamo ancora capito tutto di questo virus».

IL CASO

Il riferimento è anche al recente decesso Covid correlato in Polesine di una 94enne: non è l'unico caso osservato in cui c'è stata una ripresa della positività dopo la negativizzazione. «Ci sono diverse ipotesi, ma le possibili cause vanno approfondite, anche riguardo alle conseguenze che il virus lascia sull'apparato cardiovascolare. La prudenza è sempre d'obbligo».

«Adriatic Lng da sempre mette al primo posto la sicurezza e l'attenzione al territorio - ha detto per la sua azienda Giorgia Fonsatti - e davanti alla pandemia non poteva che essere vicina alla comunità con azioni concrete». Per la società del rigassificatore al largo di Porto Levante, Alfredo Balena delle Relazioni esterne aggiunge che «con questa iniziativa, volta a rendere ancora più efficace il contrasto alla diffusione del virus, abbiamo voluto offrire un supporto al personale sanitario locale, che ogni giorno opera con grande professionalità e dedizione per tutelare la salute della comunità».

Adriatic Lng ha organizzato anche una raccolta fondi interna per la Protezione civile nazionale, donando 15mila euro.

Nicola Astolfi

