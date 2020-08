ULSS 5

ROVIGO Partire senza dolore in Polesine è realtà. L'Ulss 5 Polesana ha infatti avviato il servizio di parto in analgesia epidurale a Rovigo e ad Adria il servizio è già attivo.

LE OPPORTUNITÀ

Le tecniche analgesiche offerte alle gestanti sono la Tens (Transcutaneous electrical nerve simulation), tecnica antalgica non invasiva, basata essenzialmente sui principi delle tecniche di iperstimolazione elettrica. I vantaggi sono la facilità di applicazione, la partecipazione attiva della partoriente alla conduzione della sua terapia, e la possibilità di passare a qualsiasi altra tecnica di analgesia, infine, permette il progressivo adeguamento alle esigenze antalgiche delle varie fasi del travaglio attraverso la regolazione dei livelli di stimolazione. C'è poi il farmaco, il Tramadolo, un valido aiuto nel controllo del dolore del primo stadio, soprattutto se si utilizzano farmaci per indurre il travaglio. Infine, per partorire senza dolore ci sono le tecniche neuroassiali peridurale e spinale antalgica: l'anestesia neuroassiale consiste nell'iniettare farmaci analgesici e anestetici nello spazio che circonda l'emergenza delle radici nervose responsabili della trasmissione del dolore durante il travaglio.

I vantaggi sono numerosi, tali da rendere l'analgesia epidurale la tecnica ideale e più utilizzata. In particolare tale tecnica è efficace in quanto le contrazioni vengono percepite senza dolore, flessibile e sicura per la donna e per il feto.

L'ORGANIZZAZIONE

Per poter beneficiare del servizio è necessario effettuare dalla 34 alla 36 settimana di gestazione un colloquio preventivo con l'anestesista, al reparto di Ginecologia e Ostetrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia che si trova al secondo piano del blocco M2, ambulatorio della gravidanza a termine (di fronte all'ex sala parto). I colloqui con l'anestesista vengono effettuati ogni venerdì mattina a partire dalle 8.30, previa appuntamento telefonico al numero 0425/393462 dalle 14 alle 19. Il giorno del colloquio le future mamme dovranno presentarsi munite di tessera sanitaria, cartellina della gravidanza ed esami del sangue.

I COMMENTI

«Attraverso l'analgesia peridurale si controlla efficacemente il dolore della partoriente, cercando di non interferire con la naturalità del parto», spiega Giuseppe Gagliardi, direttore dell'Unità Anestesia e Rianimazione. «Grazie all'impegno dei nostri professionisti - si allaccia il direttore generale Antonio Compostella - ai quali va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Direzione strategica, è ora possibile avere questo importante servizio anche presso il nosocomio di Rovigo, che rappresenta un ulteriore arricchimento dell'offerta dei nostri punti nascita alle partorienti».

