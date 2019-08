L'ufficio turistico nella chiesetta diventerà realtà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO VIROProsegue l'iter per il progetto del recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale: chiesetta della Santissima Trinità in Porto Levante. Gli uffici comunali in questi giorni hanno predisposto l'impegno di spesa il per il canone di locazione dell'antico oratorio di Porto Levante dove in futuro è intento dell'amministrazione realizzare una sede staccata dello I.a.t. con finalità anche di carattere museale.PEZZO DI STORIALa chiesetta, risalente al 1737, attualmente è chiusa al pubblico...