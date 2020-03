VOLONTARIATO

ROVIGO Dopo sette anni di lavoro, il sogno L'Osteria della gioia diventa realtà. Il progetto promosso dall'associazione Gli amici di Elena, rivolto alle persone con disabilità, è pronto per concretizzarsi. L'avventura è iniziata nel 2013 quando l'associazione, con sei ragazzi, hanno dato il via all'avventura che mirava solo a insegnare loro a preparare un piatto di pasta e poco più per far fronte alle necessità della vita quotidiana.

Oggi quei ragazzi sono cresciuti in età, numero e competenze, al punto di avventurarsi in una sfida impegnativa: continuare la formazione continua gestendo un'attività di ristorazione. Tra poco a Villanova del Ghebbo partirà il bar cui seguirà, il più presto possibile, il ristorante. Il progetto ha catturato l'attenzione del programma A sua immagine, che nelle settimane scorse ha realizzato le riprese all'Osteria, per un servizio che andrà in onda sabato alle 15.55 su Rai 1. L'emergenza coronavirus non consente di vivere un appuntamento aperto a tutti nel seguire la trasmissione, ma chiunque potrà vedere il servizio da casa.

L'inaugurazione del bar è prevista per il 18 aprile. «In questo momento - spiega Giancarlo Brandolese, presidente degli Amici di Elena - sono coinvolti 16 ragazzi e una ventina di volontari che li affiancano durante le attività, ma non ci fermeremo qui. L'attività e resterà aperta a chiunque, disabile o no, ritenga utile partecipare. Già oggi si stanno avvicinando in numerosi e ci chiedono di essere coinvolti. Costruiamo il modo per realizzare nuovi inserimenti». Alberto Roccato, coordinatore del progetto, aggiunge che «l'attività non è per i disabili ma con i disabili. È una parola diversa, sostanza di quello che si fa perché non facciamo differenza tra chi è in difficoltà e chi è lì per aiutare».

L'assessore all'Associazionismo e volontariato di Rovigo, Erika Alberghini, rivolge un plauso agli Amici di Elena per l'iniziativa in un'ottica di inserimento lavorativo e sociale, «perché ognuno di noi è speciale e con le sue particolarità e caratteristiche può dare un contributo alla società».

