L'ospedale Santa Maria cambia pelle con i 30 milioni in arrivo a fine anno

EDILIZIA OSPEDALIERAROVIGO Una pioggia di milioni in arrivo per l'Ulss 5 polesana destinati a cambiare volto all'ospedale di Rovigo. Ammonta a 320 milioni la cifra che il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha ripartito per il Veneto per la parte che riguarda la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario. Di questi, 30 milioni arriveranno in provincia di Rovigo e, come ha annunciato mercoledì l'assessore regionale Manuela Lanzarin, serviranno per la ristrutturazione e...