ROVIGO Un semplice raffreddore o un po' di tosse. Sintomi che, ai tempi del Covid, non vanno di certo sottovalutati, ma spesso troppo lievi per indurre il medico di famiglia a prescrivere un tampone in mancanza di contatti certi con soggetti contagiati. Ecco che il tampone rapido in farmacia, senza prescrizione medica ma a pagamento, potrebbe rappresentare non solo una preziosa opportunità per i cittadini di togliersi l'eventuale dubbio di avere contratto il virus, ma anche un'importante attività di prevenzione e tracciamento dell'indice dei contagi in Veneto. Le farmacie polesane però, come la maggior parte di quelle del Veneto, non riescono a partire con il servizio.

Nei giorni scorsi, è stato firmato dalla Regione il protocollo d'intesa con i farmacisti per poter fare i tamponi antigenici, meglio noti come test rapidi, dopo l'accantonamento a fine primavera dei test sierologici anche qui chiamati rapidi con la goccia di sangue per intendersi , ma di fatto già meno utilizzati da mesi. Il servizio è rivolto ai soli cittadini asintomatici che dovranno recarsi in farmacia, su appuntamento, con carta d'identità e codice fiscale al fine di garantire la tranciabilità.

Fino ad ora sono circa una decina le farmacie polesane di Federfarma che hanno dato la disponibilità a effettuare il test. «A mancare però sono gli infermieri spiega la vicepresidente di Federfarma Veneto, nonché portavoce di un'ottantina di farmacie rurali polesane, Claudia Pietropoli - È davvero difficile reperire infermieri in questo periodo. La maggior parte lavora a tempo pieno per le Ulss e chi è appena laureato trova subito lavoro nelle Rsa o nelle strutture private». Non solo. «Per alcune farmacie spiega la numero uno polesana di Federfarma non è possibile mettere a disposizione la propria sede per i tamponi rapidi per la mancanza di spazio anche esterno. Basta pensare alle farmacie del centro, impossibilitate, anche per ragioni di sicurezza, ad allestire un gazebo esterno».

Anche per chi decidesse di fare i tamponi all'interno della farmacie, occorrono comunque due ingressi separati per evitare la diffusione del contagio. «Entro metà gennaio - spiega la Pietropoli -, le farmacie che riusciranno a organizzarsi partiranno sicuramente con il servizio che, ricordiamo sarà sì a pagamento, ma il costo di 26 euro, accordato, è inferiore all'offerta attualmente presente nel mercato privatistico, dove un tampone rapido senza impegnativa si aggira intorno ai 60-70 euro». I farmacisti potranno quindi dare il via alla libera effettuazione dei test destinati a chi volesse sottoporsi a un controllo preventivo in modo autonomo, senza ricorrere a centri sanitari privati o al medico di base per la necessaria impegnativa. Non si tratterà comunque di autosomministrazione: ogni farmacia si doterà infatti di un ambiente idoneo o di uno stand esterno per processare i test.

Le farmacie, nelle prossime settimane, diventeranno inoltre protagoniste nella campagna di vaccinazione anti-Covid. «Ci si potrà vaccinare in farmacia, dietro prescrizione medica spiega la vicepresidente di Federfarma Veneto -, sotto la vigilanza di un infermiere o un operatore sanitario. A conferma dell'importante ruolo di collaborazione delle farmacie rurali con le Ulss nell'attività di prevenzione e monitoraggio sanitario».

Ma sul tema dei vaccini, il Veneto sembra essersi dimenticato del ruolo in prima linea svolto dai farmacisti: questi ultimi, infatti, saranno vaccinati solo a marzo, in quanto fatti rientrare nella fascia verde, assieme alle forze dell'ordine. «Sono stati vaccinate, in questi giorni, categorie meno a rischio fa notare Pietropoli - Noi farmacisti abbiamo contatti quotidiani con centinaia di persone. Probabilmente è stata una dimenticanza non includerci nella categorie più a rischio. In altre Regioni, ad esempio, hanno già iniziato a vaccinare i farmacisti, che sono dall'inizio della pandemia in prima linea».

