IL RICONOSCIMENTO

ROVIGO L'omaggio della città a un caduto che assolveva il suo compito per far tornare alla normalità le genti polesane afflitte da cinque anni di guerra. Si chiamava Loris Montagna l'artificiere perito mentre stava bonificando il territorio dalle bombe cadute durante il conflitto. Era originario di Rovigo e ieri il sindaco Edoardo Gaffeo gli ha tributato il doveroso omaggio a 75 anni dalla scomparsa ricevendo i parenti e ricordando il suo sacrificio.

Montagna, a Liberazione avvenuta, insieme a un compagno, ha pagato con la vita il nobile intento di bonificare dagli ordigni bellici una vasta area del Polesine e del Ferrarese. Incombeva il pericolo di incidenti terribili che avrebbero seminato altri lutti tra la popolazione civile, soprattutto tra i bambini.

LE MOTIVAZIONI

«Era doveroso dare il giusto riconoscimento ha detto il sindaco, affiancato dal vice Roberto Tovo -, a un giovane che si è immolato per riportare tutti alla vita normale. Dopo la fine del conflitto gli ordigni inesplosi rappresentarono una minaccia e Loris Montagna ha dato la vita per il bene degli altri».

Il sindaco ha consegnato una targa ai parenti Martino, Vincenzo e Giorgio Montagna. Assente ma presente con il cuore, Lucia, l'unica sorella di Loris ancora in vita.

Chi ha dato la propria vita per la salvezza del prossimo merita che il suo gesto sia conservato anche nel ricordo delle generazioni future. Anche questa è una delle motivazioni del riconoscimento.

