VENERDÌ CULTURALI

ROVIGO Per il terzo Venerdì Culturale del Cpia di Rovigo dal titolo I ragazzi raccontano la Shoah sono stati invitati gli alunni della scuola secondaria Riccoboni e della succursale Sante Zennaro di Grignano Polesine per aiutare gli adulti a ricordare l'Olocausto in occasione della Giornata della Memoria. Una rappresentanza di alunni ripercorrerà, attraverso la lettura di brani, riflessioni e canti significativi, la terribile vicenda storica della Shoah, proponendo anche le biografie di Primo Levi e Liliana Segre.

GIOVANI TESTIMONI

I ragazzi si faranno testimoni dell'importanza della memoria storica di quanto accaduto, perché non abbia mai più a ripetersi. Facendo proprie le parole di Primo Levi, L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Ai ragazzi è stato ricordato che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario per stimolarli ad approfondire in ogni contesto la realtà storica e i fatti per divenire loro stessi testimoni di quanto accaduto. Grazie alla collaborazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado Riccoboni e della succursale Sante Zennaro di Grignano, i ragazzi hanno affrontato un percorso di preparazione che li ha portati a scoprire luoghi, persone ed eventi di un periodo storico che bisogna conoscere per seguire il monito di Liliana Segre: Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza». L'appuntamento è per venerdì alle 18 nella sede del Cpia, in via Mozart, 8.

