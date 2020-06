L'OFFESA

ROVIGO Una morte che ha sconvolto gli Stati Uniti, che da due settimane sono ininterrottamente attraversati da manifestazioni di protesta e di rabbia, sfidando il coprifuoco. Una morte, quella di George Floyd, 46enne afroamericano, avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis, in Minnesota, mentre un poliziotto gli teneva un ginocchio premuto sul collo, per oltre 8 minuti, nonostante il suo lamento disperato «I can't breathe», non riesco a respirare, che ha riportato al centro del dibattito interno agli Usa il tema della brutalità delle forze dell'ordine e nel dibattito internazionale il tema ben più ampio del razzismo. In questo fine settimana anche in Italia si sono tenute manifestazioni antirazziste, con il gesto simbolico di rimanere inginocchiati e lo slogan Black lives matter, Le vite dei neri contano, da Roma a Milano, da Padova a Mestre. A Rovigo, invece, qualcuno ha pensato bene di dimostrate tutta la propria inadeguatezza imbrattando con una scritta razzista proprio rivolta a George Floyd, appellato come negro di m..., i vetri del chiosco di piazza Merlin, ora recintato per il cantiere che deve provvedere alla sua demolizione. Un gesto provocatorio tanto incomprensibile quanto vigliacco ed incendiario. Sono stati dei passanti, ieri pomeriggio, a notare le scritte e ad avvisare subito la polizia. Il fatto sarà comunque comunicato in Procura per gli adempimenti del caso.

F.Cam.

