Sembra quasi una rivisitazione in salsa polesana del celebre romanzo I promessi sposi. Da quel ramo del lago di Como che ha reso famosi in tutto il mondo Renzo e Lucia si arriva nella terra tra i due fiumi, in quel paese sull'argine del Po. I protagonisti di questa odissea infinita sono Paola Cobianchi e Simone Bertiè, due ragazzi di Canaro che già per due volte hanno dovuto rinviare la data delle nozze. «Avevamo fissato il matrimonio per il 10 maggio 2020 - racconta Paola -, mesi prima che scoppiasse il Coronavirus. Poi l'abbiamo spostato all'8 agosto, ma purtroppo i miei genitori hanno contratto il Covid-19, sono stati entrambi ricoverati, sono servite settimane per una completa guarigione. Abbiamo così preferito rinviare ulteriormente al prossimo 22 agosto. Gli stessi problemi hanno riguardato altre coppie in paese, che hanno dovuto spostare le nozze al prossimo giugno 2021». Ma è la stessa Paola a nutrire ancora dubbi sulla data del 22 agosto: «Staremo a vedere come evolverà la situazione epidemiologica e se ci saranno ancora limitazioni sulla lista degli invitati: non vogliamo compiere scelte impopolari e lasciare fuori parenti o amici». Il virus conosciuto da vicino ha colpito i familiari più cari, ma almeno c'è una bellissima notizia, s'intravede un fiocco azzurro: «Sono incinta, aspetto un maschietto: è stata una sorpresa meravigliosa, valutiamo di fare nello stesso giorno il matrimonio e il battesimo». Per aumentare il numero dei partecipanti, i sacerdoti hanno suggerito ai promessi sposi di cambiare chiesa: «Potremmo celebrare il matrimonio a Rovigo o Santa Maria Maddalena, in una chiesa più grande, ma il nostro desiderio è sposarci qui a Canaro».

A.Garb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA