L'OCCUPAZIONE

ROVIGO Si fa sempre più vicino lo spettro della disoccupazione. Uno dei terribili effetti del Covid è infatti la tremenda contrazione economica che porterà a ruota l'aumento improvviso dei licenziamenti. Una ricerca di Cna del Veneto e Centro Studi Sintesi ha evidenziato come in tre mesi siano andati bruciati 20 anni di Pil, riportando la provincia di Rovigo al 1999. Un dato a dir poco allarmante che preoccupa anche le sigle sindacali.

SINDACATI IN ALLARME

«I fondi europei possono diventare un'occasione unica per costruire un nuovo modello sociale di sviluppo, partecipato e innovativo, di cui il nostro territorio ha estremo bisogno - spiega Samuel Scavazzin, segretario generale Cisl Rovigo - Un'occasione che non deve farci trovare impreparati e che richiede una risposta tempestiva. L'accordo raggiunto a Bruxelles è motivo di speranza per tante piccole e medie imprese polesane, che abbandonate a loro stesse sarebbero a rischio di chiusura o peggio preda della malavita organizzata. Per un tessuto produttivo come il nostro, segnato dalla piccola e medie impresa, lo stress finanziario causato dalla sospensione dell'attività per il lockdown è stato particolarmente pesante.

CARENZA DI LIQUIDITÀ

Secondo un recente studio della Banca d'Italia, tra le province venete Rovigo è quella con la più alta percentuale di aziende a rischio di liquidità. Il rischio interessa soprattutto il terziario e in modo particolare la ristorazione e il commercio. Una boccata d'ossigeno per molte imprese è arrivata grazie ai prestiti garantiti dai decreti del governo. Lo stesso studio rivela che la maggior quota del credito erogato ad imprese con attività sospesa ha interessato aziende di medie e grandi dimensioni nel manifatturiero e nelle province, con un'alta specializzazione in questo settore. Da metà marzo fino all'inizio di giugno il Fondo di Garanzia ha ricevuto 8.500 richieste (l'85% delle quali per prestiti di 25 mila euro) da imprese padovane, per un importo di 461 milioni di euro.

TEMPI RAPIDI

«Per facilitare l'accesso al credito anche da parte delle piccole imprese è necessario che il sistema creditizio garantisca meno burocrazia e tempi brevi nell'erogazione dei prestiti, tenendo conto che spesso le tempistiche fanno la differenza e che una risposta tardiva può tradursi nella perdita di posti di lavoro - continua Scavazzin - I dati più recenti diffusi da Veneto Lavoro parlano di una frenata del trend negativo e di una ripresa dell'occupazione nel mese di giugno, con un saldo positivo in Polesine (+876 dal 4 maggio al 30 giugno, superiore allo stesso periodo dello scorso anno) che si conferma anche dall'inizio dell'anno al 12 luglio (+4.628, inferiore comunque al 6.119 del 2019). L'agenzia regionale segnala quindi la perdita di 1.500 posti di lavoro nel Polesine».

PIANO DI RILANCIO

Secondo Scavazzin sarà imperativo predisporre un piano di intervento chiaro e concreto. «In queste condizioni, quella che abbiamo davanti è una sfida decisiva per il futuro - conclude il segretario Cisl - Per garantire investimenti mirati a un vero rilancio del nostro tessuto produttivo è necessario che le istituzioni locali agiscano fin da subito in accordo con le parti sociali, senza perdere altro tempo. È importante avere un piano per il territorio già predisposto e condiviso per quando le misure straordinarie adottate nell'emergenza, come il blocco dei licenziamenti, non potranno più arginare le difficoltà. Serve un patto sociale basato sulla responsabilità di tutti, che promuova investimenti sulla qualità del lavoro, sostenibilità, innovazione e tutela ambientale».

