L'OCCUPAZIONE

ROVIGO L'effetto Covid sul mondo del lavoro si sta purtroppo facendo sentire pesantemente. Un dato che ben fotografa la situazione a livello locale è quello diffuso dall'Inps di Rovigo: dall'inizio della pandemia in Polesine sono state autorizzate quasi 8.700.000 ore di cassa integrazione, a fronte delle 226.116 autorizzate nel 2019. Numeri che danno la misura dello sforzo straordinario che ha visto coinvolti Inps e consulenti del lavoro e che si protrarrà ancora per diversi mesi. E mercoledì si è tenuto il webinar I consulenti del lavoro incontrano l'Inps, organizzato dall'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro, l'Unione Provinciale dell'associazione Nazionale consulenti del Lavoro e la sede provinciale Inps.

SEMINARIO ONLINE

«Il seminario spiega Roberta Carone, direttrice dell'Inps di Rovigo - consolida un percorso già avviato di incontri di approfondimento normativo con un taglio soprattutto pratico ed operativo. Si è parlato di Naspi, di procedure per gli ammortizzatori sociali, di congedi di malattia». E proprio in questi giorni ha perso il via il nuovo Osservatorio Inps su lavoratori dipendenti e indipendenti, che integra i dati su tutti gli assicurati delle diverse gestioni previdenziali Inps, dipendenti e autonomi, rappresentativo di circa il 95% degli occupati italiani, perché sono esclusi solo gli iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali e poche tipologie di lavoro autonomo occasionale esentate da contribuzione a fini previdenziali. Grazie a questi dati è possibile una comparazione nel tempo, fra il 2019 e il 2014, con il 2020 che, probabilmente, segnerà uno spartiacque storico per le conseguenze della pandemia sul mondo del lavoro. Il numero dei lavoratori iscritti, in Polesine, nel quinquennio di analisi, passa da 99.916 a 97.692, ovvero 2.224 in meno, a differenza del dato nazionale che fa registrare un incremento del 3,2%. Le settimane lavorate invece, sono passate da 4.279.016, ovvero 42 per ciascun lavoratore, a 4.259.549, ovvero 43 a testa, una cifra leggermente superiore al 42,9% nazionale.

I REDDITI

Per quanto riguarda il totale dei redditi da lavoro in provincia di Rovigo, invece, nel 2014 era 1.930.246.817 euro, ovvero 19.318 medi per lavoratore, mentre nel 2019 è cresciuto a 2.042.812.786, ovvero 20.910 euro annui medi per lavoratore, restando però inferiore al dato medio italiano, che era 21.515 nel 2014 e 22.906 nel 2019. Numeri che, ovviamente cancellano le differenze. Per esempio, l'aumento medio di 1.592 euro annui nel quinquennio non è tale per i lavoratori parasubordinati, la cui retribuzione media è cresciuta solo di 315 euro, mentre per i commercianti, passati da 8.499 a 7.608, è stato, sempre in media, di 1.968 euro. Gli artigiani, diminuiti da 8.862 a 7.601 hanno registrato incrementi pari a 1.223 euro, mentre i domestici, ieri 2.983 e oggi 2.612, di appena 153 euro. I dipendenti privati, passati da 53.016 a 56.592 hanno registrati aumenti medi di 856 euro, i dipendenti pubblici, rimasti sostanzialmente immutati numericamente, 11.348 nel 2014, 11.408 nel 2019, hanno aumentato il proprio reddito di 643 euro.

Francesco Campi

