RESTRIZIONI

ROVIGO È stato uno shopping un po' sotto tono quello dell'ultimo weekend che anticipa il Natale. Ieri il centro cittadino si presentava sicuramente più frequentato rispetto ai giorni feriali, ma non ha visto certo il pienone che negli anni passati caratterizzava il fine settimana che anticipa le festività.

La paura dei contagi, con il Veneto che da domani entra in zona gialla, si fa sentire anche nel capoluogo polesano. Da ieri in tutta la regione è obbligatorio indossare la mascherina all'aria aperta. Il governatore Luca Zaia, infatti, venerdì sera ha anticipato l'uso del dispositivo anche quando si passeggia, con un'ordinanza entrata in vigore dalla scorsa mezzanotte. Al di fuori delle abitazioni, dunque, la mascherina va usata già da ieri, sempre all'aperto, a eccezione dei bambini sotto i 6 anni e dei soggetti con patologie e disabilità.

NORMA IGNORATA

Ieri in centro, però, le nuove disposizioni della Regione non sono proprio state rispettate alla lettera. In particolare, in mattinata erano diverse le persone in giro per la città senza dispositivo o comunque indossato in modo non corretto, forse appunto perché inconsapevoli che l'obbligo era scattato in anticipo rispetto all'avvio in Veneto del semaforo giallo. Più di qualcuno è stato richiamato dai vigili impegnati nei controlli in centro, anche se come primo giorno, non sono scattate sanzioni.

Da domani, però, non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti di chi non indossa la mascherina all'aperto, in quanto lo scattare della zona gialla indica chiaramente che il pericolo del contagio da Covid rappresenta un alto rischio anche se ci si trova all'aria aperta, in particolare nel caso di assembramenti che si possono formare lungo le vie dello shopping o in piazza dove è stato allestito il consueto mercatino di Natale. Con la nuova ordinanza della Regione, inoltre, valgono nuove regole per operatori sanitari e sociosanitari, con il fissare a quattro giorni della frequenza dei test per lo screening (finora era ogni dieci) indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Lo stesso avviene al momento del ricovero e ogni quattro giorni per i degenti.

COLPO ALLE FESTE

Insomma, la pandemia, in vista delle feste, sembra peggiorare mettendo a rischio, ancora una volta, non solo la salute dei polesani, ma anche le tante attività commerciali della città che puntavano sul Natale per recuperare, almeno in parte, le perdite degli ultimi due anni segnati dal lockdown.

L'obbligo del Super Green pass per sedersi al tavolo dei ristoranti e dei locali in generale ha fatto scendere il numero delle prenotazioni relative a cene e pranzi di lavoro, ma anche quelli in programma per feste. Un calo di clienti che si sta registrando, in questi giorni, anche nelle strutture alberghiere della provincia, in particolare negli agriturismo che per le festività accolgono anche un certo numero di stranieri. Un trend, quello della cancellazioni, in linea con alberghi e ristoranti di tutto il Paese. Il rischio più temuto in questo momento è infatti che le festività e le occasioni di incontro tra amici, familiari e colleghi dia al virus l'opportunità di propagarsi facilmente, anche a causa del fatto che per per mangiare o fare brindisi la mascherina deve essere abbassata. Per il momento, però, a differenza dello scorso anno, non sono previste regole sul numero di commensali che possono riunirsi all'interno delle abitazioni private.

R. Mer.

