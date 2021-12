ADRIA

A meno di una settimana dalla Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata il 3 dicembre, l'Istituto alberghiero Cipriani lancia OccupAbili, un progetto per l'inserimento lavorativo protetto di due ragazzi con disabilità, che hanno concluso il proprio ciclo di studi l'anno scorso. Da sempre l'istituto opera per valorizzare le diverse abilità di cui ogni studente è portatore e per sviluppare le competenze necessarie all'integrazione lavorativa. Finora l'obiettivo è stato declinato all'interno dell'offerta formativa, attraverso la promozione delle autonomie, l'orientamento al lavoro e la sperimentazione della tenuta lavorativa a partire dal contesto scolastico per sviluppare specifiche capacità di resilienza.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Una volta terminata la scuola, tuttavia, la ricerca di un'occupazione per le persone disabili ricade per lo più sulle famiglie, coadiuviate da servizi sociosanitari e associazioni e il collocamento risulta spesso delicato. Ora, questo progetto nasce grazie alla collaborazione tra scuola, il Sil dell'Aulss 5 Polesana e un finanziatore privato, la clinica Biscaro Poggio, che ha offerto una borsa di studio per coprire le spese di trasporto che i ragazzi del progetto OccupAbili devono sostenere per raggiungere l'istituto. Sono stati quindi individuati due ex-studenti da impiegare presso la scuola 5/6 giorni a settimana dalle 8 alle 13 da ottobre 2021.

LA MODALITÀ

Uno studente è stato inserito alla hall, a supporto dei collaboratori scolastici che si occupano dell'accoglienza e dello smistamento delle comunicazioni; il ragazzo, infatti, ha una forte attitudine alla relazione e il suo profilo si coniuga perfettamente con quello dell'addetto al ricevimento. Compiti di manutenzione delle attrezzature sono stati assegnati all'altro ragazzo, che grazie a pazienza e meticolosità rappresenta appieno la figura del buon manutentore.

In questo modo, l'ambiente educativo ha fatto da ponte tra la conclusione del percorso scolastico e la ricerca di un'occupazione, offrendo ai ragazzi la possibilità di entrare nel mondo del lavoro coadiuvando l'attività scolastica fino a giugno 2022. L'Istituto Cipriani ambisce a rendere sistematico il progetto OccupAbili e apre le sue porte ad aziende, fondazioni o associazioni che volessero contribuire al futuro del progetto per creare ricadute positive, in termini di crescita personale e professionale.

