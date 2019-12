L'isola ecologica di via Lavaredo, una storia infinita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIFIUTIROVIGO «Queste sono le condizioni in cui si trovano i bidoni: straboccanti di immondizia e inaccessibili se piove». La situazione dei cassonetti in via Cime di Lavaredo, poco dopo l'incrocio con via Marmolada, era stata segnalata il 13 settembre da un utente all'Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico. E da lì la lamentela aveva trovato subito inoltro a Ecoambiente per procedere alla raccolta e per un intervento di manutenzione stradale, visto l'avvallamento che ostacolava l'accesso ai contenitori. La segnalazione si era...