SERVIZI

ROVIGO Alla fine non rimase nessuno. In questo momento l'Iras, con oltre 300 ospiti è senza un governo. L'ente pubblico avrebbe per statuto un consiglio di amministrazione scelto dal sindaco di Rovigo, ma dal 2016 è commissariato. O meglio era, visto che dopo i due mandati annuali del primo commissario straordinario regionale, Tiziana Stella, è giunto a scadenza anche il secondo mandato di Rodolfo Fasiol, dirigente del Servizio tecnico e tecnologico dell'Ulss 5, in passato anche direttore generale dell'Ater. Il 16 luglio è stato approvato il bilancio di esercizio 2019, con un avanzo di gestione di quasi 71mila euro, con un netto miglioramento rispetto al 2018, quando era stato di 35mila, ma con un debito di oltre 11 milioni fra mutui bancari e finanziamenti regionali. Non solo, con l'emergenza Covid sarà impossibile rispettare il piano finanziario del 2020 e fra crediti di difficile esigibilità e oneri finanziari, il collegio dei revisori ha ribadito che «il protrarsi di tale situazione finanziaria, di fatto insostenibile, impone l'adozione di misure indifferibili per garantire la continuità aziendale».

Fasiol scrive che «nonostante gli innumerevoli incontri con il Comune di Rovigo, non si è riusciti a porre in atto l'attuazione del piano risolutivo di risanamento dell'ente». Il mandato di Fasiol scadeva il 31 luglio. E al momento tutto tace sia a Rovigo che a Venezia. A gettare un sasso nello stagno è il segretario della Uil Fpl Cristiano Maria Pavarin: «A oggi non si sa cosa potrà accadere: ci sarà un prolungamento del commissariamento? Un nuovo commissario? Il sindaco di Rovigo nominerà un consiglio di amministrazione? Dopo quattro anni di commissariamento, ancora non è stato raggiunto l'obiettivo della realizzazione di un piano di rientro economico, considerato il debito delle precedenti gestioni. Nel verificare che ancora non esiste una prospettiva concreta per il futuro di un ente fondamentale per le politiche socio-sanitarie del territorio, evidenziamo come le uniche garanzie che hanno permesso di assicurare la continuità assistenziale sono rappresentate dall'impegno e la professionalità dimostrata dai dipendenti, molti dei quali ancora precari. Chiederemo un incontro urgente al sindaco Gaffeo allo scopo di stimolare un impegno verso un percorso di rilancio condiviso. Pareva che una strategia comune su Casa serena, attraverso il coinvolgimento diretto dell'Ater, della Regione e del Comune fosse già stabilita: che fine ha fatto quel progetto?».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA