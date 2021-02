Da ieri mattina anche i ragazzi dell'Ipsia di Porto Tolle sono tornati in classe al 50 per cento in presenza.

«Sono rientrati in classe anche i ragazzi della seconda di Pesca commerciale - commenta Armanda Tosato, referente dell'istituto professionale deltino - per il nostro tipo di scuola dovevamo garantire i laboratori agli alunni. Per cui finora la terza dell'indirizzo ittico e la quarta e quinta Mat (Manutenzione e Assistenza tecnica) sono venute in classe tre giorni alla settimana».

Lunedì, martedì e venerdì gli allievi delle classi interessate andavano in classe per svolgere quindi le proprie attività laboratoriali, «anche perché per alcune materie come le nostre è davvero complesso poter attuare una didatitca a distanza al cento per cento - continua la docente - così abbiamo proseguito a mettere in atto tutte le precauzioni del caso, dividendo anche le classi in due gruppi, così che i ragazzi potessero avere l'opportunità di partecipare in presenza ai laboratori». A Porto Tolle, quindi, erano già rodati e da ieri sono tornati tra i banchi di scuola anche i ragazzi della seconda che si sono così uniti ai compagni. «Purtroppo non abbiamo nessuna prima nuova - conclude Tosato - confidiamo nel prossimo anno scolastico».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA