Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAROVIGO Mascherine anche all'aperto? «Se i contagi aumentano, nei prossimi giorni, l'obbligo scatterà anche nel capoluogo». Ad annunciarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, l'altro giorno in prefettura per fare il punto sulle nuove misure anti Covid in vigore da domani e per organizzazione, con il Comitato sull'Ordine e la sicurezza pubblica, i relativi controlli . Nell'ultima settimana, sono diversi i Comuni che hanno emesso...