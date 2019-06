L'INTERVISTA Perché avete deciso di candidarvi? M: In passato mai mi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPerché avete deciso di candidarvi?M: In passato mai mi sarei sognata di immergermi in un'esperienza di questo tipo. Questo impegno va avanti di pari passo con quello del mio lavoro nella Protezione civile: seppure in modo diverso, anche lì ci si deve impegnare per la società. Poi è difficile snaturare la preparazione e l'attitudine di una persona. Ho sempre detto che lo faccio per il futuro dei miei figli e della città.E: È un'occasione storica. Penso che questo sia il momento giusto della mia vita per farlo. Non vivo ansie...