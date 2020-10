L'INTERVENTO

ROVIGO Ora piazzetta Cepol è davvero completa. I lavori di sistemazione dell'ampio spazio a disposizione dei cittadini, racchiuso all'interno di un complesso condominiale del quartiere Commenda in viale della Costituzione, sono terminati alla fine dell'estate, ma la ciliegina sulla torta è stato il murales realizzato durante l'evento di street art Wallabe, nato dalla collaborazione tra il consiglio comunale dei ragazzi e il progetto S-Carpe diem della cooperativa Porto Alegre, selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Vi sono raffigurate immagini che vogliono non solo decorare uno spazio spesso frequentato dai giovani, ma anche trasmettere un messaggio importante su un tema come quello dei servizi dedicati ai bambini.

La riqualificazione di piazzetta Cepol è cominciata nel 2017, quando l'allora amministrazione di Massimo Bergamin ha ricevuto un finanziamento della Regione per 100mila euro, dedicato proprio a un progetto di abbellimento di alcune zone degradate della città. Grazie all'intervento del commissario straordinario Nicola Izzo, succeduto a Bergamin dopo la caduta dell'amministrazione il 21 febbraio 2019, è stato possibile allocare i circa 40mila euro necessari a trasportare dalla carta alla realtà il progetto dei Lavori pubblici, rimasto fermo in un cassetto per anni. La piazzetta Cepol versava in pessime condizioni: era scarsamente illuminata, non era appetibile per i tanti negozi sfitti che vi si affacciano e spesso è salita agli onori della cronaca per sporadici episodi delinquenziali da parte di alcuni adolescenti.

Il piano di riqualificazione è servito a sostituire l'intera pavimentazione, eliminando quella che doveva essere una fontana con giochi d'acqua, ma che da molti anni non funzionava più ed era divenuta una discarica: è stata convertita in una piccola arena da utilizzare negli eventi pubblici. La piazzetta diventa una sorta di piccolo moderno anfiteatro, un po' come quello dei giardini di San Bortolo adiacenti alla casa di riposo. Il progetto era stato battezzato in passato dall'ex assessore ai Lavori pubblici Antonio Saccardin come Piazze e fontane, visto che nel complesso comprendeva anche interventi in altre zone dalla città, oltre alla sistemazione di alcune situazioni di profondo degrado come la Cepol in Commenda. Con quelle risorse sono state dotate di prese elettriche per eventi e manifestazioni piazzetta Marvelli (ex Enel), piazza Garibaldi e piazza Matteotti, oltre a quelle di alcune frazioni (Borsea, Boara Polesine, Grignano Polesine, Granzette).

