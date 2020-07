SVILUPPO

ROVIGO Il Coronavirus non ferma la mole di lavoro all'Interporto. Riconfermato da un mese alla presenza, Primo Vitaliano Bressanin traccia la linea da seguire per il futuro e indica obiettivi ambiziosi: «Entro il 2021 vogliamo raddoppiare il fatturato, attraverso ulteriori investimenti comparati ai ricavi. L'obiettivo sarà portare il fatturato a 2,5 milioni di euro, con un risultato positivo che potrebbe aggirarsi attorno ai 400mila euro. Allo stato attuale abbiamo quattro dipendenti, ma stiamo valutando di aumentare i posti di lavoro: ci sarà sicuramente bisogno di un'altra figura specializzata, che si occupi della movimentazioni dei treni, il cui numero è destinato a salire».

GLI OBIETTIVI

Bressanin aggiunge che «vogliamo dare risposte concrete al territorio e crescere anche nella filiera agroalimentare. Al momento sono disponibili due magazzini, ma la speranza è ampliare il numero, con un investimento previsto per raddoppiare lo stoccaggio delle merci. Disponiamo non solo dei magazzini, ma offriamo anche servizi di custodia e movimentazioni delle merci, a prezzi concorrenziali di mercato. L'unico problema riguarda gli spazi, ma ora attendiamo i lavori della Regione che attraverso una delibera, ha stanziato 1,3 milioni per quanto riguarda l'ultimazione della banchina, altri 14mila metri quadri. La crescita dell'Interporto passerà attraverso l'ampliamento di questa banchina, senza dimenticare il grande valore che potrebbe arrivare dal turismo».

NUMERI POSITIVI

I numeri attuali sono confortanti, come evidenzia il numero uno della società. «Attualmente sono presenti all'Interporto 42 tra società ed enti, con la proiezione di incrementare altri tre rapporti lavorativi entro fine anno - prosegue Bressanin - durante l'emergenza Coronavirus abbiamo continuato a lavorare: il fatturato non è diminuito, anzi non sappiamo più dove mettere le aziende, perché continuano ad arrivare richieste e dobbiamo trovare nuovi spazi. Le aziende italiane, e in alcuni casi le imprese europee, vedono lìInterporto come un importante punto di riferimento. Non abbiamo risentito della crisi legata al Covid-19».

Bressanin elenca alcuni numeri: «L'esercizio finanziario del 2020 chiuderà sulla falsariga del 2019. Abbiamo chiuso la gestione operativa con un segno più di 283mila euro, che al netto delle tasse scende a 160mila euro».

Il manager guarda con interesse all'espansione dell'Interporto e mira alla gestione del porticciolo. «È un problema annoso che si trascina da tempo, se ci sarà la possibilità prenderemo in gestione l'area: il turismo potrebbe rinascere, sfruttando la particolarità della zona e attirando visitatori, magari cercando accordi con le agenzie di viaggio».

OCCASIONI DA PRENDERE

Il confermato presidente insiste sulla posizione strategica: «Quando termineranno i lavori della Regione sul Canalbianco, la classe di navigazione potrà passare da 1.200 tonnellate a duemila tonnellate a chiatta e questo comporterà un notevole risparmio per il trasporto delle merci. In ambito europeo viene incentivato il trasporto green attraverso ferro e acqua: dovremo essere bravi a cogliere questa importante opportunità, come avvenuto in Ungheria, Bulgaria e Slovacchia, a sfruttare i contributi per il trasporto via acqua e far diminuire i problemi relativi al traffico stradale. Tutto il mondo del trasporto e delle merci su aste interne navigabili è un boom da sfruttare: siamo l'unico Interporto a livello nazionale nato con un Piano regolatore generale dedicato alle tre stazioni base, ossia acqua, gomma e ferro, non possiamo sfruttare l'aria perché manca l'aeroporto. A differenza del Po che presenta qualche problema, possiamo contare su un canale navigabile, il Canalbianco, per 365 giorni all'anno, che ci permette collegamenti dal mare fino a Mantova, Cremona e Piacenza».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA