CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERMODALITÀROVIGO Trasportare merce in un percorso di 200 chilometri costa due centesimi di euro per tonnellata sulle vie navigabili interne, 16 centesimi su rotaia e 14 centesimi con i veicoli su strada. La convenienza dei trasporti lungo le vie navigabili è evidente nei numeri. Ma ci sono altre cifre: nonostante gli investimenti fatti, questa modalità di trasporto resta la meno utilizzata in Italia, dove il trasporto per vie navigabili «è appena lo 0,1% delle merci misurate in tonnellate per chilometro» ricorda il presidente...