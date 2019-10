L'INQUINAMENTO ROVIGO Arriva un'altra bocciatura per il capoluogo polesano sul

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INQUINAMENTOROVIGO Arriva un'altra bocciatura per il capoluogo polesano sul fronte dell'inquinamento dell'aria. Non siamo ancora entrati nell'inverno, periodo più critico dell'anno per le polveri sottili, eppure la situazione in città è già critica. Nell'ultimo dossier di Legambiente Mal'aria di città 2019 relativo ai centri che, fino a settembre, hanno superato i 35 giorni di sforamenti all'anno di pm10 (concentrazione nell'aria di oltre i 50 microgrammi/metro-cubo) compare, ancora una volta, Rovigo. Un triste primato che il capoluogo...