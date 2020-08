CONTATTO VIRTUALE

ROVIGO Da martedì 21 luglio è pienamente operativo in provincia di Rovigo il nuovo servizio di videochiamata messo a disposizione degli utenti dall'Inps. E dopo una settimana è arrivata la prima prenotazione. Questo servizio è attivo solo in Polesine e nella direzione metropolitana di Napoli. La nuova modalità richiede un minimo di dimestichezza con le tecnologie e non a caso è stata un'utente giovane a fare la prima prenotazione, chiamando il contact center (da rete fissa il numero è 803.164, mentre da cellulare è lo 06.164164).

SPORTELLI RIAPERTI

L'Inps anche a Rovigo ha riaperto gli sportelli al pubblico dal 1° luglio, e dalla stessa data è diventata obbligatoria la prenotazione anche per il rilascio del Pin e della certificazione unica, dopo che già dal 1° ottobre 2019 la prenotazione era necessaria per tutti gli altri servizi Inps. L'emergenza sanitaria ha accelerato, di fatto, l'applicazione della modalità in videochiamata dopo che la Direzione Inps di Rovigo e quella del Veneto avevano già avviato il progetto di sportello solo virtuale, approvato dalla Direzione regionale durante il lockdown. Così, grazie al servizio telematico per dare informazioni e consulenze sulle prestazioni erogate e raccogliere richieste dagli utenti, l'Inps di Rovigo è stata inserita insieme alla direzione di Napoli nel progetto nazionale che fa sperimentare agli utenti il web-meeting: infatti restando a casa si ha comunque l'opportunità di un contatto visivo con un operatore, e un'alternativa ulteriore all'appuntamento solo telefonico e all'accesso fisico (sempre su prenotazione) allo sportello, in una fase che resta di emergenza sanitaria.

VIDEOCHIAMATE

Superati alcuni problemi tecnici per dispositivi Android e Apple iOs, «il servizio di videochiamata è a regime - spiega la direttrice dell'Inps provinciale Roberta Carone - Restano ovviamente le modalità di accesso ai servizi Inps attraverso il contact center, la app Inps mobile, il sito web Inps e telefonando alla sede provinciale per prenotare un appuntamento telefonico o fisico. Se si sceglie la modalità in videochiamata, basta seguire le istruzioni fornite, installando sullo smartphone o sul pc Microsoft Teams, che è stata individuata come la piattaforma di comunicazione più sicura». Riguardo alle istruzioni da seguire, la direttrice Carone spiega che un avviso avverte l'utente che il servizio sarà erogato tramite web meeting e che è riservato a chi è in possesso di codice Pin, Spid o carta d'identità elettronica, necessari per accedere all'area MyInps riservata e per tutelare privacy e sicurezza dei dati. Le istruzioni ricordano all'utente, inoltre, di munirsi di computer o smartphone con videocamera, microfono e cuffie per mettersi in contatto con l'operatore Inps. In caso di necessità si possono inserire nella richiesta di appuntamento anche più recapiti per essere contattati dalla sede Inps. Già 15 minuti prima dell'orario scelto per l'appuntamento sarà disponibile l'accesso nell'area MyInps. Quindi, nel calendario della propria area riservata l'utente troverà il link relativo alla videochiamata e, una volta inserito il codice numerico ricevuto via Sms, un operatore Inps accoglie l'utente per l'incontro prenotato nella nuova modalità sperimentale.

N.Ast.

