CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INNOVAZIONEROVIGO Perché i bambini usano zaini che pesano come bauli e invece gli adulti vanno al lavoro col minimo indispensabile? È una delle domande da cui è nata la Scuola senza zaino, modello sviluppatosi dalla fine degli anni 90 per iniziativa di Marco Orsi, allora direttore didattico a Lucca, e oggi si conta in 538 scuole per 37.964 alunni. Il modello educativo-didattico senza zaino è stato abbracciato 8 anni fa dalla scuola paritaria Giacomo Sichirollo: a Rovigo è l'unica ad applicarlo, e in Veneto fa da polo formativo per le 44...