L'INIZIATIVA

VILLADOSE Da ieri le rivendite di prodotti alimentari di Villadose hanno attivato l'iniziativa Lascia una spesa sospesa, un'idea copiata e riadattata dal famoso caffè sospeso di Napoli. «Si usava nei bar di Napoli, quando una persona era particolarmente felice perché aveva qualcosa da festeggiare oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e ne pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva pagarselo. Era un caffè offerto all'umanità. Di tanto in tanto qualcuno si affacciava alla porta e chiedeva se c'era un caffè sospeso e spesso riceveva in cambio anche un sorriso.

PRODOTTI ALIMENTARI

Da domani durante la propria spesa sarà possibile acquistare qualche prodotto a lunga conservazione (latte, caffè, olio, pasta, zucchero, biscotti, marmellate, farina) e depositarlo vicino alle casse dove sarà presente una cesta di raccolta per lasciare qualche sospeso che regali un sorriso a qualche villadosano in difficoltà. «Non ci saranno volontari accanto alle ceste per ragioni di sicurezza sanitaria legata al Covid ha spiegato il sindaco Gino Alessio (nella foto) -, ma so che ognuno di noi farà la sua parte. Grazie alla Protezione Civile e alla rete della San Vincenzo locale, sarà possibile raggiungere chi ha più bisogno magari perché ha perso il suo lavoro saltuario a causa dell'emergenza. Diamoci una mano per resistere tutti insieme».

LAVAGGIO STRADE

La prossima settimana inoltre verrà effettuata una pulizia delle aree stradali pubbliche diluendo nell'acqua utilizzata per lo spazzamento un battericida. «La diluizione attivata è compatibile con un ridotto impatto ambientale, ma assicura una efficace azione di pulizia profonda del sedime. Non è infatti consigliato il trattamento di tutte le strade perché gli effetti negativi prodotti in termini ambientali non sono giustificati da un possibile effetto di abbattimento del virus», afferma il Comune.

PRIMO POSITIVO

Primo caso di positività Covid-19 a Villadose. Ad annunciarlo è il sindaco. «Questa informazione la diffondo non perché la popolazione inizi una stupida e insensata caccia alle streghe, ma per ribadire che la battaglia è ancora in corso afferma Alessio - Non mi stanco ancora di ribadirlo: l'emergenza non è finita siamo ancora in pericolo. Quello che viviamo oggi è il periodo più duro. Stanchi dell'isolamento, logorati da ritmi di vita stravolti rispetto alle abitudini, abbiamo la tentazione di sentirci a posto. Uscite solo per vere necessità. Tutto ciò che può essere fatto domani va rimandato».

Mirian Pozzato

