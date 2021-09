Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROVIGO Una sala storica nel cuore della città, che si prepara a riaprire i battenti e che, nel frattempo, sarà tema di dibattito alla Mostra del Cinema di Venezia. I promotori del progetto per la riapertura del cinema Duomo, in programma già dal prossimo autunno - anche se il percorso ha già preso vita quest'estate grazie a incontri in vari eventi, raccogliendo proposte, suggestioni e perfino le prime adesioni - spiegano che...