L'INIZIATIVA ROVIGO Tutti i candidati (tranne l'assente Marco Venuto di CasaPound)

L'INIZIATIVAROVIGO Tutti i candidati (tranne l'assente Marco Venuto di CasaPound) ieri pomeriggio hanno inforcato la propria bici e accompagnati dalla Fiab, hanno pedalato per le strade rodigine. Al seguito dei veri amanti delle due ruote c'era un gruppo di politici e loro sostenitori molto variegato: chi si è presentato con i pantaloni eleganti e la camicia, chi di tanto in tanto si fumava una sigaretta, chi ha pensato di attrezzarsi come se dovesse conquistare il Gran premio della montagna del Giro d'Italia, infine chi la bici la usa...