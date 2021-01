L'INIZIATIVA

ROVIGO Dal golfo di Napoli all'argine del Po. L'iniziativa del caffè sospeso rientra nella tradizionale sociale di Napoli, un gesto tanto semplice quanto simbolico, perché basta una moneta per aiutare i clienti in difficoltà e concedere anche a loro quell'inconfondibile aroma.

Un costume che ha poi attraversato l'Italia e che ha dato vita a iniziative che partono da tale filosofia. Il gesto di solidarietà ha avuto una declinazione nel periodo natalizio a Castelnovo Bariano.

MEDICINALI IN DONO

Le volontarie del Gruppo vincenziano hanno sperimentato con successo l'iniziativa For you. I cittadini possono recarsi alla farmacia Prandini o alla parafarmacia Salute+Store e comprare un buono medicinale per sostenere le persone provate dall'emergenza Coronavirus. Il buono viene timbrato dal farmacista e poi ritirato dai volontari del gruppo locale.

Inatteso e sorprendente l'esito dell'iniziativa, lanciata solo da poche settimane, come spiega la presidente dell'associazione Maria Grossi. «Attualmente abbiamo donato alle famiglie bisognose un'ottantina di buoni For you, che comprendono sia le spese per i medicinali che gli acquisti nei negozi di generi alimentari. Inoltre, sono stati coinvolti gli alunni del doposcuola che hanno consegnato all'associazione diversi generi alimentari grazie alle loro famiglie, e realizzato delle letterine di auguri indirizzate alle famiglie».

AIUTI PER TUTTI

Castelnovo Bariano ha un'alta percentuale di cittadini extracomunitari, ma gli aiuti sono stati ripartiti in egual misura. «Abbiamo aiutato metà famiglie italiane e l'altra metà di nuclei stranieri. L'emergenza Coronavirus ha colpito tutti in maniera indistinta».

I VOLONTARI

Il gruppo unisce un intero paese e ha radici lontane, che vengono riportate alla luce da Maria Grossi. «L'associazione è stata creata negli anni 80 grazie all'impegno di Vania Mantovani, assieme al supporto delle suore. Si sono avvicendate tante volontarie in questi anni. Ora sono tredici le socie attive e oltre a Mantovani, ci sono dodici donne e un uomo che rappresentano Castelnovo e la frazione di San Pietro Polesine: si tratta di Eutichiana Beccari, Tiziana Cavicchioli, Eliana Mettifogo, Brunetta Ferrighi, Giovanna Zanella, Lidia Vaccaro (ex presidente), Lucia Vanzetto, Fulvia Martini, Michele Romani, Carla Azzolini e Raffaella Milan».

FORTE COLLABORAZIONE

Anche il 2021 sarà all'insegna dell'aiuto verso il prossimo. «Abbiamo già in programma alcuni progetti. Grazie alla Caritas di Rovigo sono stati donati agli alunni del paese i tablet in comodato d'uso, per la didattica a distanza, mentre il Comune si è fatto carico delle spese per attivare la connessione».

È un rapporto solido quello che esiste tra l'amministrazione comunale e il Gruppo vincenziano, come confermato dalle parole del sindaco Massimo Biancardi: «Le volontarie sono fantastiche e rappresentano il braccio destro del Comune, in un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di volontari e persone a supporto del paese e delle fragilità».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA