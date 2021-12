L'INIZIATIVA

ROVIGO (A. Gar.) Prosegue l'iniziativa solidale di Eliocopy Quaderno sospeso, per raccogliere quaderni a sostegno delle famiglie in difficoltà di Rovigo. Finora il successo è stato oltre le aspettative: è già stata superata la soglia di 700 quaderni riempiendo diversi scatoloni e l'obiettivo è di arrivare almeno a 1,200 entro il 6 gennaio, per superare la quota dello scorso anno. È ancora possibile, infatti, contribuire con l'iniziativa: basta recarsi alla cartolibreria Eliocopy C'Arte, in corso del Popolo a Rovigo, entro l'Epifania e lasciare il proprio contributo simbolico di 70 centesimi per un quaderno a chi ne ha bisogno. L'iniziativa è in collaborazione con l'associazione Porta amica della San Vincenzo, che tutto l'anno si occupa di assistere famiglie di Rovigo in difficoltà anche sul fronte degli alimenti e degli indumenti. Sono proprio i volontari di Porta amica che si occuperanno di distribuire i materiale a chi ne ha bisogno dopo il 6 gennaio.

IL RINGRAZIAMENTO

«Un enorme grazie a tutta la cittadinanza, che ha già partecipato con entusiasmo - spiega Giancarlo Guarnieri, titolare della cartolibreria - abbiamo visto da subito solidarietà: anche se il contributo per donare un quaderno era di 70 centesimi simbolici, molte persone hanno lasciato cifre maggiori. Sono contento anche che l'iniziativa sia arrivata ai più piccoli: molti genitori hanno reso partecipi di una buona azione di Natale i propri figli».

Il successo è stato tale che nonostante fosse prevista una durata più limitata, è stato deciso di posticiparla fino al 6 gennaio, per dare la possibilità a tutti di dare il proprio contributo. Non è il primo anno che Eliocopy propone questa iniziativa solidale, e quest'anno ha utilizzato tutti i canali a sua disposizione per raggiungere un obiettivo simbolico di 1.200 quaderni.

