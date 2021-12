L'INIZIATIVA

ROVIGO A bordo di un fuoristrada, decorato a festa, è arrivato Babbo Natale. A scortarlo tra le vie e le piazze del centro della città capoluogo, gli appassionati motociclisti del motoclub Fiamme del Polesine.

È andata in scena la settima edizione del Motobabbo, organizzato dal club degli amanti delle due ruote a motore di Ceregnano e da Faedesfa di Fratta. Babbo Natale è arrivato in piazza Vittorio Emanuele a bordo di una slitta speciale, accolto dai bambini, ai quali ha distribuito tanti doni messi a disposizione dalla stessa Faedesfa.

«A unire Faedesfa e il Motoclub Fiamme del Polesine, che nel 2022 festeggerà i primi dieci anni, c'è il comune denominatore della beneficenza - afferma il presidente Andrea Pezzuolo - i motociclisti del gruppo guidato da Santino Scuro, ben 181, oltre all'interesse per la pratica del motociclismo, con attività sportive e turistico-culturali, si prefiggono di organizzare eventi socio-turistici, utili anche alla raccolta di fondi per la beneficenza. Faedesfa si appresta, invece, a chiudere un 2021 nel quale ha festeggiato i suoi primi due lustri dalla fondazione, avvenuta nel 2011».

Tra i primi progetti del 2022 c'è la donazione con materiale didattico, per una nuova aula della scuola primaria Miani di Rovigo.

M. Sca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA