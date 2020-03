L'INIZIATIVA

LENDINARA Lendinara produce mascherine per medici e infermieri dell'Ospedale di Trecenta impegnati nella lotta contro il CoronaVirus. È ciò che sta accadendo in questi giorni, nel comune guidato dal sindaco Luigi Viaro che ha messo a disposizione la sala della biblioteca dove lavorare, a distanza di sicurezza, per poter realizzare sistemi di protezione per il personale sanitario polesano. Un gruppo di volontarie, guidate dall'assessore Francesca Zeggio ha confezionato le mascherine che saranno donate agli operatori del Covid Hospital di Trecenta.

«Lendinaresi e non hanno dimostrato, ancora una volta, un grande cuore - ha detto il sindaco Luigi Viaro -. Bussando alle porte di diverse imprese locali e anche fuori dal nostro territorio, diverse signore impegnate nelle attività di volontariato locale, insieme anche a una persona che opera nel mondo sanitario e a un paio di miei colleghi amministratori, hanno assemblato queste visiere e stanno continuando a produrle. La catena di solidarietà e disponibilità delle aziende, a cui va la mia più grande gratitudine, è, tuttavia, molto più ampia di quella che emerge. Quando sarà tutto finito, esprimeremo i dovuti riconoscimenti e a tutti coloro che si stanno mettendo a disposizione per aiutare l'altro, con spirito collaborativo e propositivo». I presidi sanitari, realizzati in maniera artigianale, e rispettando le norme di sicurezza in coordinamento con la Guardia di Finanza, sono sicure e perfomanti rispetto alle esigenze di medici, infermieri in prima linea contro la pandemia e a fianco dei malati.

«Un grazie speciale chi ha fornito i materiali, confezionato gli schermi, permesso di poterlo fare in un luogo sicuro - spiega il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella - Sentiamo molto vicina la solidarietà della comunità polesana, della società civile, che ci supporta con gesti di enorme valore, per il quale esprimo la gratitudine mia e dell'azienda tutta».

Ecco i nomi delle persone e delle aziende polesane che hanno possibile tutto questo: Sebastiana Giliberto,Athalia Sales, Sandra Ferrari, Francesca Soffiato, Franco Fioravanti, Fratelli cotta tappezzeria, Fornitura pannelli spugna, Tecnoprint Badia, Tecnocopy Rovigo, Gamma Copy Lendinara plastica, Fornitura Elastici Mercerie, Erica Bagattin,Luigina Bertelli, Alice Strinap. Continuano le manifestazioni di solidarietà nei confronti di coloro che sono impegnati, in prima linea, nei diversi ospedali del territorio. Dopo le pizze arrivate all'ospedale di Rovigo, ieri, all'ospedale di Trecenta, grazie alla pasticceria Le Dolcezze di Santa Maria Maddalena, il personale sanitario ha potuto godere di alcune speciali prelibatezze prima di tornare a operare in corsia.

