Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRADIZIONEROVIGO In piazza a Rovigo si dice ancora Buon Natale e non Buone festività stagionali come vorrebbe, pare, la nuova regola non scritta dell'inclusività. Perché la tradizione e le tradizioni contano e anche ieri, in piazza Vittorio Emanuele, con la cerimonia che nella festa dell'Immacolata omaggia la Vergine Maria con il rito dell'Infiorata, si è dato il via ufficiale al Natale rodigino, tra pioggia e vento, e senza traccia di...