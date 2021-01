L'INDAGINE

ROVIGO Un trucchetto per incassare il Reddito di cittadinanza, l'integrazione del reddito familiare per nuclei con un Isee inferiore a 9.360 euro, senza averne però diritto, approfittando del fatto che i controlli sulle autocertificazioni sono fatti in un secondo momento e intanto cercando di incassare più mensilità possibili.

POSTEPAY

Un gruppo di ben 23 persone, tutte originarie della Romania, è finito al centro di un'indagine della Guardia di Finanza di Rovigo che è riuscita a sventare il loro piano ai danni delle casse dello Stato.

Tutto ha preso le mosse dopo che nei giorni scorsi più di una persona si è presentata all'ufficio postale di Santa Maria Maddalena per chiedere l'attivazione della carta Postepay che viene appunto utilizzata per i versamenti da parte dell'Inps delle quote del Reddito di cittadinanza, chiedendo poi contestualmente di incassare le somme delle quali a loro dire avrebbero avuto diritto.

I SOSPETTI

Il personale dello sportello, però, ha ritenuto sospetti alcuni dei documenti che erano stati presentati e ha così subito avvisato la Guardia di Finanza di Occhiobello, che ha a sua volta avviato immediati accertamenti.

Dalle indagini è così emerso che queste persone avevano presentato online, sul portale Inps, le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza ricevendo un pin dall'Inps, che permetteva appunto di presentarsi alle Poste per ricevere le tessere elettroniche prepagate, ma anche che gli indagati avevano richiesto pochi mesi prima l'emissione dei rispettivi codici fiscali in alcune città della Lombardia, dove sarebbero risultati residenti.

Il fatto che ha portato alla denuncia delle 23 persone, le cui posizioni sono state vagliate dalle Fiamme gialle polesane, è che non avevano diritto al Reddito di cittadinanza in quanto privi del necessario requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali continuativi.

L'ARTIFICIO

Il rilascio del codice fiscale e le false attestazioni prodotte erano state, quindi, una mossa per raggirare l'Inps al momento della presentazione della domanda, che probabilmente, dopo un riscontro formale, sarebbe stata cassata, ma che nel frattempo avrebbe consentito l'incasso delle prime mensilità. L'attività della Finanza ha permesso di bloccare la procedura di rilascio delle 23 carte elettroniche, sequestrando al contempo il saldo di tre che erano state attivate e sulle quali erano state versati in totale di 2.500 euro.

LE DENUNCE

Tutti e 23 sono stati denunziati per violazione dell'articolo 7 dello stesso decreto legge 4/19 che introducendo la misura, ha previsto anche la reclusione da 2 a 6 anni per chi rende false dichiarazioni. Oltre alla denuncia, è stato informato l'Inps per la sospensione dei pagamenti e per procedere al recupero delle somme illecitamente percepite.

Francesco Campi

