Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEROVIGO Nel 2020 segnato dalla pandemia, la qualità della vita in Polesine scende dal ventesimo al 58. posto nella classifica che l'associazione Italia Oggi mette a punto in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma e l'assistenza di Cattolica assicurazioni, per misurare annualmente e territorialmente come si vive, secondo nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, reati, sicurezza sociale, istruzione, popolazione,...