L'INDAGINE ROVIGO Con 815 euro di media, i pensionati polesani non se la passano

L'INDAGINEROVIGO Con 815 euro di media, i pensionati polesani non se la passano affatto bene. Sicuramente peggio del resto dei veneti, dove la media è di oltre cento euro in più, 916 euro, ma anche del resto d'Italia, visto che la media nazionale è anch'essa superiore di oltre 50 euro mensili, a quota 866. In provincia di Rovigo il numero totale di pensioni erogate ad oggi assomma a 84.986, un numero che rispetto allo scorso anno è calato di 1.001: erano 85.987 nel 2017, quando già rispetto agli 86.941 del 2016 si era registrata una...