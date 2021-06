Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUOGOROVIGO Tra le nuove startup polesane nate in era Covid e in fase di sviluppo verso il debutto sul mercato, alcune sviluppano le proprie attività anche all'interno dell'incubatore certificato T2i, che al Censer mette a disposizione spazi attrezzati e servizi per il supporto e lo sviluppo di Pmi innovative e aziende. E tra queste c'è anche la rodigina Ht plasma: è stata costituita il 17 febbraio scorso per sviluppare dispositivi di...