PORTO TOLLE È stato il sindaco Roberto Pizzoli ad accogliere sabato sera Susanna Roma e Samanta Felici, in rappresentanza dei possessori di partita Iva, che hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie attività, dopo la lunga manifestazione dei professionisti che hanno esposto il cartello con la scritta non va tutto bene. Chiudiamo tutto e consegniamo le chiavi.

Il primo cittadino ha manifestato la propria vicinanza: «Accolgo le istanze delle partite Iva di Porto Tolle e le faccio mie. La salute pubblica è la prima cosa, ma abbiamo la necessità di sostenere le nostre famiglie da un punto di vista economico fornendo loro un piano di ripartenza fatto anche di protocolli sanitari chiari e precisi. Dobbiamo dare la possibilità a chi lavora di portare a casa un guadagno e a chi non lavora bisogna dare un sostegno concreto».

Pizzoli ha poi rimarcato come l'estremo Delta per numero percentuale di abitanti abbia il numero di partite Iva più alto della provincia dalla pesca all'agricoltura passando per il commercio e le altre attività artigianali (più di 500). Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore preposto Tania Bertaggia che per la partita di parrucchieri e titolari di centri estetici ha detto: «È una emergenza nell'emergenza: la crescita dell'abusivismo segnalata dal settore determina un esponenziale probabilità di diffusione dei contagi».

Solidarietà da parte dell'assessore regionale Cristiano Corazzari: «Col presidente Zaia stiamo facendo di tutto per far lavorare le nostre imprese e le nostre partite Iva perché solo così avremmo prospettiva per il futuro». Per il consigliere regionale Graziano Azzalin «le misure prese finora dal Governo non basta. C'è bisogno di liquidità, anche a fondo perduto. L'emergenza economica è destinata a sostituirsi a quella sanitaria e ciascuno deve fare la propria parte».

