L'INCIDENTEROVIGO Uno scontro terrificante, violentissimo, frontale, fra una Fiat Punto rossa e una Opel Corsa nera, la prima completamente distrutta, la seconda sbalzata fuori dalla carreggiata, nel canneto di un fosso secco, a fianco della carreggiata, un paio di metri più in basso rispetto alla sede stradale, e una terza auto coinvolta nella carambola, una Volkswagen Eco Up bianca.È in gravissime condizioni il giovane che si trovava al volante della Punto, un 26enne di Lendinara, D. S. G. le sue iniziali, che è stato intubato sul posto e...