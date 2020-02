L'INCIDENTE

ROVIGO Grave incidente frontale nella notte tra lunedì e martedì lungo la Statale 16, all'altezza del ponte sull'Adige. Erano passate da poco le due quando, forse a causa della nebbia, due auto si sono scontrate violentemente al confine tra la provincia padovana e quella polesana. Viaggiava in direzione di Rovigo un 55enne di Stanghella, alla guida di un'Opel Astra, mentre dal lato opposto sopraggiungeva una 23enne di Rovigo, alla guida di una Volkswagen Polo. Le auto si sono accartocciate l'una sull'altra, intrappolando i guidatori. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze. I conducenti sono stati estratti dagli abitacoli delle vetture e trasportati al pronto soccorso. Benché feriti in modo piuttosto serio, le loro condizioni non hanno preoccupato i medici, che hanno potuto dichiararli fuori pericolo. Nel frattempo, per permettere le operazioni di soccorso, recupero dei mezzi e pulizia dell'area, i militari hanno deciso di chiudere la circolazione stradale per circa due ore.

ACCERTAMENTI IN CORSO

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per appurare con certezza le cause dell'incidente. Sebbene la nebbia possa aver avuto un ruolo determinante, i carabinieri hanno ordinato ulteriori accertamenti sullo stato psicofisico dei conducenti. In particolare, in attesa che emergano eventuali responsabilità, sono stati disposti sia sul 55enne che sulla 23enne gli esami tossicologici, per capire se i due potessero aver assunto alcol o sostanze stupefacenti.

C.Bov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA